Anticipazioni Una vita, tutte le trame delle puntate di lunedì 9, martedì 10 e mercoledì 11 ottobre 2017 – «Mauro minaccia Fabiana!» – Attraverso le anticipazioni di Acacias 38, Una vita, riguardanti le puntate in onda in questo inizio di settimana, vediamo come Mauro minacci Fabiana di rivelare che lei è la vera madre di Cayetana, ma la donna nega e lo accusa di aver inviato alla padrona la spilla di Úrsula per intimidirla. Mauro ottiene così una nuova informazione. Nel frattempo, al risveglio dall’intervento chirurgico al viso, la Sotelo decide di affrontare il passato che la tormenta, andando a visitare la casa della sua casa d’infanzia, e chiede a Teresa di accompagnarla.

Anticipazioni Una vita, tutte le trame delle puntate di lunedì 9, martedì 10 e mercoledì 11 ottobre 2017 – «Martín tradisce Casilda?»

Secondo le anticipazioni di Acacias 38, Una vita, Teresa – per i motivi che possiamo immaginare – rimane spiazzata di fronte alla richiesta di Cayetana. Frattanto Casilda vede Martín abbracciare Enriqueta. Felipe cerca di dissuadere Trini e Ramón dal concedere il contratto alla Huertas, perché costituirebbe un precedente, ma i Palacios sono irremovibili. La giovane domestica, in effetti, appena ha in mano il contratto firmato, esorta le altre lavoratrici a far valere i propri diritti. Mauro fa avere a Teresa una lettera in cui la informa che sta per rivelare la verità sulla dark lady!