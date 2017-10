Detto Fatto, il look di Caterina Balivo ed i tutorial di oggi, 9 ottobre 2017

Caterina Balivo, il look a Detto Fatto oggi, 9 ottobre 2017. Oggi, lunedì 9 ottobre 2017, si apre una nuova settimana in compagnia di Caterina Balivo che vediamo nuovamente al timone della trasmissione Detto Fatto. Caterina per la puntata di oggi ha scelto di indossare un grazioso abito color verde militare con minigonna. L’abito presenta alcuni bottoncini sul décolleté che lasciano intravedere un corpetto nero.

Detto Fatto, i tutorial di oggi, 9 ottobre 2017: design, cucina, e gli auguri ad Elda Lanza.

La puntata di Detto Fatto di oggi, 9 ottobre 2017, inizia con con Elda Lanza, “la signora della tv”, che riceve una sorpresa: nei giorni scorsi ha compiuto 93 anni, e Caterina Balivo fa entrare in studio una meravigliosa torta di compleanno con tante candeline. A Detto Fatto oggi tornano poi le gemelle del design Giulia ed Elena Sella. Oggi le gemelle che ci mostrano due proposte per arredare lo studio: una in stile contemporaneo in black & white, l’altro sui toni pastello romantici come il rosa ed il verde menta. Il pasticciere Michael Paquier continua il suo viaggio alla scoperta dei dolci più buoni d’Europa. Per chiudere in bellezza, il capitano degli chef di Detto Fatto, Ilario Vinciguerra, preparera una versione stellata della triglia alla Livornese.

