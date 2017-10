Grande Fratello Vip 2017, Simona Izzo e Lorenzo Flaherty in nomination.Stasera andrà in onda la quarta puntata del Grande Fratello Vip 2017, il reality di successo di Canale 5 che appassiona migliaia di italiani. In nomination al Grande Fratello Vip 2017 di stasera ci sono due concorrenti che erano considerati due candidati alla corsa alla vittoria: si tratta di Carmen Di Pietro e di Daniele Bossari. I due affrontano una lotta all’ultimo voto, infatti i sondaggi danno un testa a testa al 50%, e presto scopriremo chi dei due verrà eliminato dal Grande Fratello Vip 2017.

Grande Fratello Vip 2017, chi verrà eliminato tra Simona Izzo e Lorenzo Flaherty?

La quinta puntata del Grande Fratello Vip 2017 di stasera, 9 ottobre 2017, si preannuncia ricca di soprese. Ci sarà l’ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip 2017 di Belen Rodriguez per sostenere i suoi fratelli Cecilia e Jeremias, e ci sarà l’ingresso di Soleil, la fidanzata di Luca Onestini. La ragazza ha avuto uno sfogo a Pomeriggio 5 e ha parlato dell’intenzione di lasciare Luca in diretta. Lo farà davvero? Per Jeremias, inoltre, le cose non si preannunciano buone, nonostante l’ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip 2017 di Belen. Il ragazzo nella Casa del Grande Fratello Vip in settimana ha offeso Simona Izzo, definendola una “repressa che prende psicofarmaci per stare bene, per farti un sorriso, per alzarsi dal letto”. Ci saranno anche per Jeremias dei provvedimenti del Grande Fratello Vip? Il pubblico è curioso di sapere se ci sarà un’altra squalifica. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità del Grande Fratello Vip 2017.