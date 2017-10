Grande Fratello Vip 2017: Cecilia Rodriguez si sfoga in diretta e Francesco Monte fallisce nella sua sorpresa…

Grande Fratello Vip 2017: le ultime news. Cecilia Rodriguez sente la mancanza del fidanzato Francesco Monte, l’ex tronista di Uomini e Donne. La modella argentina si è sentita trascurata da lui. A far crollare emotivamente Cechu che, rinchiusa da tre settimane all’interno del Grande Fratello Vip 2017, non ha più sentito il fidanzato, devono essere stati degli aerei arrivati per Aida Yespica e Ivana Mrazova dai rispettivi fidanzati. «Che ci vuole a fare un aereo per dire ci sono anche io? Ci sono tutti i fidanzati, tranne il mio», ha pianto Cecilia. In realtà Monte non ha ignorato lo sfogo di Cecilia anzi ha deciso di correre fuori il GF e urlare a più non posso ma la sorpresa non è andata a buon fine.

Grande Fratello Vip 2017, la mancata sorpresa di Monte a Cecilia!

Come fatto sapere lui stesso su Instagram Stories, Francesco si è recato fuori la Casa del Grande Fratello 2017 per urlare parole d’amore a Cecilia. Una volta giunto sul posto, però, Monte ha scoperto che proprio in quel momento i concorrenti erano rinchiusi in camera a fare una prova di canto. In questo modo, la Rodriguez non ha potuto ascoltare il messaggio del ragazzo. “Ci riprovo domani sera” ha assicurato lui.

Cecilia e Francesco sono ad un passo dal diventare marito e moglie. Secondo recenti indiscrezioni, i due hanno fissato la data delle nozze nell’estate 2018, per poi allargare subito la famiglia e regalare un piccolo cuginetto a Santiago, il figlio di Belen, che sia Cecilia sia Monte adorano. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità del Grande Fratello Vip 2017.