Grande Fratello Vip 2017, colpo di scena in diretta? Luca Onestini potrebbe essere lasciato da Soleil

Sembrerebbe arrivato al capolinea l’amore tra Luca Onestini, attualmente nella casa del Grande Fratello Vip 2017 e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Soleil Sorgé. O almeno così sembrerebbe dalle recenti dichiarazioni. La bella bionda si sfoga in lacrime alla trasmissione “Pomeriggio 5” di Barbara d’Urso e confessa di non essere più sicura dei suoi sentimenti nei confronti del concorrente del Grande Fratello Vip. Luca Onestini al Grande Fratello Vip aveva dato della “pezzente” alla fidanzata: “Sono l’unico che non ha ricevuto nemmeno uno striscione d’incoraggiamento e spendili questi soldi. Comincio a pensare di essere single” si sfoga l’ex tronista di Maria De Filippi.

Grande Fratello Vip 2017, ecco cosa potrebbe accadere durante la diretta di stasera.

Soleil Sorgé, dopo aver scoperto che Giulia Latini, (a sua volta ex corteggiatrice di Onestini) si sarebbe sentita con lui prima della sua partenza per il Grande Fratello Vip e dopo il suo presunto avvistamento qualche giorno fa con l’ex tronista Marco Cartasegna, ha chiesto e ottenuto di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip per lasciarlo pubblicamente durante la puntata che andrà in onda in diretta stasera 9 ottobre. Luca probabilmente sarà scaricato durante la diretta televisiva del Grande Fratello Vip 2017.