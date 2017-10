Grande Fratello Vip 2017: Giulia in lacrime. Ancora lacrime nella casa del Grande Fratello Vip 2017. Giulia De Lellis in lacrime viene consolata da Veronica Angeloni e Simona Izzo e poi da Jeremias e Cecilia Rodriguez. Stavolta la lontananza dal fidanzato Andrea Damante non c’entra nulla, Giulia piange per noia e per la mancanza di cose da fare all’interno della casa. Neanche una chiacchierata in confessionale le ha tirato su il morale. Stesa sul letto, piange silenziosamente. La tensione in attesa della puntata di stasera sicuramente ha la sua parte. Il ricordo dello scontro con Signorini ha appannato la gioia di aver rivisto Andrea.

Grande Fratello Vip 2017. Giulia pensa alla sua vita.

Ma non è solo questo. Giulia De Lellis va oltre. "Devo giocare, devo fare le cose che fanno le ragazzine..volevo fare la grande. Dovevo stare all'Università, fare le cose che fanno le ragazze normali, non qua", dice quasi sussurrando. "Sono troppo piccola per fare quest'esperienza….in realtà io ho 16 anni", aggiunge. Giulia avverte il peso della lontananza dai suoi affetti e dal suo mondo. "Troppo piccola per fare quest'esperienza", continua a ripetere. "E' una cosa da pazzi qua dentro", aggiunge,"mi annoio troppo".