Grande Fratello Vip 2017: la chiacchierata notturna tra Ignazio Moser e Lorenzo Flaherty. Di tanto in tanto, all’interno della casa più spiata d’Italia, i ragazzi che gareggiano al Grande Fratello Vip 2017 si riuniscono in salotto e si pongono a turno delle domande l’un e l’altro. Un tempo erano le interviste sul binario, format creato da Cristiano Malgioglio durante la permanenza a Tristopoli, oggi possiamo definirli le interviste della notte.

Le interviste della notte al Grande Fratello Vip 2017.

Stanotte ad essere interrogati: prima Ignazio Moser, poi Lorenzo Flaherty. Nome, cognome, data di nascita, segno zodiacale, si comincia così per poi approfondire alcune tematiche e aspetti della vita. “Che rapporto hai con la paternità?” chiede Simona Izzo a Moser. Il giovane dichiara una propensione e un’ispirazione più al diventar padre che marito, per il suo spiccato senso di protezione. “Cerco accanto a me una donna intelligente, ma non penso ora di essere l’uomo ideale con cui una donna vorrebbe avere un figlio”, sottolinea lo sportivo prima di cominciare a parlare di passioni e hobby.

“Ricordo il giorno che ho vinto in casa i campionati italiani in casa. C’era la mia famiglia lì e ho visto mio padre fiero di me”, racconta. “Come ti vedi all’età di tuo padre?”, gli chiede Daniele Bossari. Lui risponde: “Mi vedo un uomo realizzato, sono un po’ presuntuoso, quello che vorrò me lo prenderò”.

Lorenzo Flaherty si racconta al Grande Fratello Vip 2017.

Tocca poi a Lorenzo Flaherty rispondere alle domande dei ragazzi. L’attore parla prima dei propri esordi nel mondo dello spettacolo, poi il discorso si sposta su famiglia e figli. “Ho una grande moglie e nel nostro futuro probabilmente vediamo un altro bambino”. Poi conclude: “Volevo ringraziarvi perché se dovessi uscire mi porto a casa qualcosa di importante di ognuno di voi!”. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità del Grande Fratello Vip 2017.