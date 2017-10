Grande Fratello Vip 2017: le anticipazioni di stasera tra sorprese e nuove squalifiche

Grande Fratello Vip 2017: le anticipazioni di stasera 9 ottobre 2017. Stasera in prima serata su canale cinque ci sarà una nuova puntata del Grande Fratello Vip 2017. Alla conduzione Ilary Blasi con l’appoggio di Alfonso Signorini. Negli ultimi giorni il web è insorto e in molti hanno chiesto dei seri provvedimenti contro un’altra concorrente della caca del Grande Fratello Vip 2017. Le anticipazioni rivelano che sul web e sui social continua ad essere molto caldo l’argomento squalifiche al Grande Fratello Vip 2017, dopo che la scorsa settimana c’è stata la prima squalifica ufficiale di questa edizione ai ‘danni’ di Marco Predolin che ha dovuto lasciare la trasmissione dopo aver pronunciato una bestemmia. I telespettatori del Grande Fratello Vip 2017 ritengono che la produzione dovrebbe punire i concorrenti in gara non soltanto in caso di bestemmie, ma anche per affermazioni che forse potrebbero essere considerate ancora più gravi di una bestemmia vera e propria.

Grande Fratello Vip 2017: in arrivo una nuova squalifica?

Stiamo parlando della concorrente Giulia De Lellis che avrebbe pronunciato delle frasi considerate omofobe. Di questo argomento se n’è parlato già la scorsa settimana in diretta con Alfonso Signorini che si può dire abbia umiliato la De Lellis, chiamandola ripetutamente ignorante e consigliandole di leggere qualche libro in più invece di stare sempre col cellulare in mano. La ragazza continuava a sostenere che fosse stato Alfonso Signorini a metterle in bocca parole e frasi che lei non aveva mai pensato e che non doveva azzardarsi a far passare questo messaggio in televisione, quasi come se quelle frasi (tra cui ‘i figli dei gay saranno tutti gay’) non le avesse dette lei. Quali saranno i provvedimenti che il Grande Fratello Vip 2017 deciderà di adottare?

Intanto nella casa del Grande Fratello Vip 2017 sembra farà il suo ingresso Belen Rodriguez per sostenere i suoi fratellini che in confessionale in lacrime hanno urlato a gran voce il suo nome. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità del Grande Fratello Vip 2017.