Guida tv completa di stasera lunedì 9 ottobre 2017: tutti i programmi televisivi in prime time delle tre reti Rai. Ecco le ultime anticipazioni e news di questo lunedì sulla prima serata delle tre reti nazionali. Su Rai 1 verrà trasmessa la partita di qualificazione ai mondiali che si terrano nel 2018 in Russia, Albania -Italia. Su Rai 2 andrà in onda il film Il fidanzato di mia sorella. Richard Haig è un professore a Oxford che ama molto le donne e non vuole legami stabili. Un giorno la sua ex allieva, Kate resta incinta… Su Rai 3 alle 21:00 andrà in onda il programma PresaDiretta.

Stasera sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Italia 1 andrà in onda il film con Leonardo Di Caprio The Departed. Su Canale 5 vedremo la quinta puntata del Grande Fratello Vip 2017, reality condotto da Ilary Blasi con Alfonso Signorini. Su Retequattro, sempre alle 21:10, andrà in onda il programma di approfondimento politico ed economico condotto da Paolo Del Debbio Quinta Colonna. Stasera La7 trasmetterà la serie tv Grey’s Anatomu, con gli episodi Caduta libera, Entrambe le parti e Ruggire.