Il Segreto, la trama e le anticipazioni della settimana dal 9 al 15 ottobre 2017: la morte di Candela. Inizia oggi, 9 ottobre 2017, una nuova settimana in compagnia della soap spagnola il Segreto. Gli episodi della settimana propongono alcuni sorprendenti colpi di scena ed alcune tristissime notizie. Scopriamo insieme quali sono le anticipazioni delle puntate de Il Segreto, in onda da lunedì 9 a sabato 15 settembre 2017. Candela sembra svegliarsi da coma e riesce a dare alla luce il suo bambino. La gioia di Severo è tanta, ma svanisce presto: dopo il parto Candela sviene nuovamente, ed il bambino ha gravi problemi respiratori. Le condizioni di Candela e del bambino peggiorano ora dopo ora, ed infine i due non ce la fanno… Severo è sconvolto, e ritorna in lacrime a Miel Amarga, e racconta a Carmelo che sia Candela che il bambino sono morti.

Il Segreto, la trama e le anticipazioni della settimana dal 9 al 15 ottobre 2017: Ismael confessa il suo segreto ad Hernando.

Le anticipazioni de Il Segreto rivelano che Hernando scopre che Ismael è un impostore, e ne parla con Camila. Preoccupati, i due decidono di denunciarlo alla Guardia Civile. Ismael, venuto a conoscenza delle intenzioni di Hernando, teme di venire arrestato e confessa, svelando la sua identità. Colpo di scena al Segreto: Ismael non è altri che Damian, il figlio di Hernando. Hernando sa che il giovane è sincero quando vede le cicatrici causate da quell’indimenticabile incendio. I due si chiudono nello studio e parlano per tutta la notte, e per ora Camila è all’oscuro dei fatti.

Hernando, secondo quanto rivelano le anticipazioni de Il Segreto, fa andare Damian in terapia dallo psichiatra, il dottor Fernandez. Parla poi con Camila, ma la donna non crede che il ragazzo si sia pentito davvero.