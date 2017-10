Ilary Blasi, al via la quinta puntata del Grande Fratello Vip 2017 stasera lunedì 9 ottobre 2017. Stasera, lunedì 9 ottobre 2017, andrà in onda la quarta puntata del Grande Fratello Vip 2017. Stasera scopriremo chi verrà eliminato tra i due nominati Simona Izzo e Lorenzo Flaherty ed assisteremo all’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 2017 di un’ospite speciale: Belen Rodriguez. La bella showgirl argentina entrerà nella casa del Grande Fratello Vip 2017 per dare sostegno ai fratelli Cecilia e Jeremias, e vuole far sentire loro tutto il suo affetto soprattutto dopo questa difficile settimana in cui Jeremias è stato oggetto di diverse critiche per il comportamento a volte un po’ aggressivo.

Ilary Blasi, il look di stasera, 9 ottobre 2017, al Grande Fratello Vip 2017.

Il Grande Fratello Vip 2017 è presentato, come lo scorso anno, dalla bella e brava conduttrice Ilary Blasi, affiancata dall’opinionista Alfonso Signorini. Ilary propone sempre look molto graziosi, raffinati ed eleganti, e spesso si tratta di abiti lunghi neri molto chic. Per la prima puntata del Grande Fratello Vip 2017, la bella conduttrice ha scelto un abito lungo, nero con dei ritagli geometrici lungo il giro vita che donano vivacità e raffinatezza all’outfit. Per la seconda puntata Ilary ha scelto nuovamente un outfit total black, ma con top che lascia la schiena scollata e pantalone. Anche per la terza puntata del Grande Fratello Vip, Ilary Blasi ha scelto un look total black: si tratta di un completo con pantalone impreziosito da paillettes. Per la quarta puntata del Grande Fratello Vip Ilary ha indossato un completo con maglia nera asimmetrica ed un pantalone rosso con una banda verticale nera.

Per la quinta puntata del Grande Fratello Vip 2017, in onda stasera 9 ottobre 2017, Ilary Blasi ha optato per un raffinato look total white, ed ha indossato un abito lungo con generoso spacco. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità del Grande Fratello Vip 2017.