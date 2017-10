La prova del Cuoco: la puntata di oggi 10 ottobre 2017. Si riapre la settimana con una nuova puntata de La prova del cuoco oggi lunedì 10 ottobre 2017. Alla conduzione troviamo la spumeggiante Antonella Clerici. Tanti saranno gli ospiti tra chef, maestri di cucina pronti ad allietare la puntata de La prova del Cuoco di oggi con nuove e invitanti ricette. Gli chef dell’amato cooking show de La prova del Cuoco, a ritmo di sfida ai fornelli. Non mancheranno utili consigli e ricette veloci per preparare piatti davvero unici anche tra i fornelli di casa per poter deliziare gli ospiti con pietanze davvero originali. Ecco le ricette di oggi 10 ottobre 2017.

La prova del Cuoco: la torta di riso spinaci e formaggi di Sergio Barzetti.

A La prova del cuoco la ricetta di oggi è la torta di riso spinaci e formaggi di Sergio Barzetti. Una torta con riso funghi formaggio spinaci uova, una torta salata da provare subito. Mr Alloro a La prova del cuoco mostra questa torta salata questa torta fatta con il riso cotto nel latte. Una delle ricette de La prova del cuoco di oggi più golosa, si fa con la pasta matta. Ecco la preparazione. Nella pentola versiamo il latte, saliamo e pepiamo, se vogliamo aggiungiamo alloro e salvia e aggiungiamo subito il riso, facciamo cuocere e poi fuori dal fuoco mantechiamo con burro e formaggio grattugiato, aggiungiamo gli spinaci novelli. Puliamo i funghi porcini e grattugiato freschi nel risotto. Aggiungiamo il formaggio Toma Blu. Aggiungiamo anche le due uova intere, amalgamiamo e continuiamo con la ricetta della torta di riso e formaggio di Barzetti a La prova del cuoco. Impastiamo la farina con acqua e olio e facciamo riposare un po’ se possibile, stendiamo con il mattarello ma non troppo sottile un cerchio grande. Foderiamo la teglia tonda con il cerchio grande di pasta matta. Versiamo dentro tutto il composto con il riso e chiudiamo con la pasta, eliminiamo l’eccesso. Mettiamo in forno 25 minuti a 200° C ventilato. Capovolgiamo e se vogliamo serviamo con due funghi porcini saltati in padella.

La prova del Cuoco: il ciambellone giraffato di Natalia Cattellani.

Altra ricetta di oggi è quella del dolce di Natalia Cattellani a La prova del cuoco, ciambellone giraffato. Tra le ricette dolci di Natalia Cattellani a La prova del cuoco anche il ciambello di oggi 9 ototbre 2017 è da provare subito. La Cattellani ci mostra come si ottiene l’effetto a più colori nel ciambellone. L’impasto diviso tra tuorli e albumi e un risultato delizioso. Natalia aggiunge che se non vogliamo l’aroma alle mandorle evitiamo sia la farina che l’aroma stesso basta aggiungere altra farina 0. Come sempre la maestra in cucina ci regala ricette dolci facili e veloci, ancora una volta un ciambellone che farà contenti tutti in famiglia. Il dolce di oggi 9 ottobre 2017 a La prova del cuoco è la ricetta del ciambellone di Natalia Cattellani, bianco e nero all’interno. Ecco la preparazione. Nella ciotola grande versiamo tutta la farina con il lievito setacciati. Dividiamo i tuorli dagli albumi. Montiamo gli albumi con parte dello zucchero. Montiamo a parte i tuorli con il resto dello zucchero. L’olio e il latte li aggiungiamo metà negli albumi e metà nei tuorli, mescoliamo sempre divisi. Ai tuorli aggiungiamo 150 g di farina 0. Agli albumi aggiungiamo 100 g di farina 0, tutta la farina di mandorle e l’aroma di mandorle, ma questi ultimi due ingredienti sono facoltativi. Se non vogliamo il sapore di mandorle sostituiamo alla farina di mandorle altra farina 0 e la versiamo negli albumi. Imburriamo lo stampo da ciambella per la torta di Natalia Cattellani e versiamo un primo strato con i tuorli, aggiungiamo il cacao in polvere, adesso aggiungiamo una parte di composto con gli albumi e ancora cacao amaro in polvere, proseguiamo con il composto con i tuorli, quindi cacao, poi ancora tutto il composto di albumi. Mettiamo in forno a 180° C per 45 minuti. Sforniamo il ciambellone giraffato di Natalia Cattellani.