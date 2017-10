Scopriamo le ultime nomination del Grande Fratello Vip 2017 di stasera, lunedì 9 ottobre 2017. L’incontro tra Luca e suo fratello Gianmarco al Grande Fratello Vip 2017, una grande emozione. Si passa a parlare di Luca Onestini, l’ex tronista di Uomini e Donne che ha scelto Soleil Sorge. Ilary chiede a Luca di raggiungere la stanza Ovale. Il ragazzo è convinto che si tratti di Soleil e corre a perdifiato. Nella stanza non trova la sua fidanzata, ma Gianmarco, suo fratello. Il tronista capisce subito che sia successo qualcosa: “Soleil non si è comportata bene, ti ha mancato di rispetto per tante cose”. Gianmarco gli racconta che Soleil sia uscita con un’altra persona, ma Luca non ci crede: per lui è tutto uno scherzo. Ilary mostra un filmato a Luca: sono tanti i titoli degli articoli e tutti dicono la stessa cosa. Soleil è stata avvistata con Marco Cartasegna, l’ex tronista che ha condiviso con Luca l’esperienza durante il programma di Uomini e Donne.

Tra le tante clip proposte, Luca vede anche un filmato che riguarda Soleil, che ammette di avere dei grandi dubbi sul loro rapporto e su quello che hanno costruito insieme. Luca è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip 2017 fidanzatissimo e sicuro di quello che aveva costruito con Soleil: “Fino a quando non avrò modo di confrontarmi con lei rimango fedele alle sensazioni che provo”. Alfonso interviene, chiedendogli la verità su Giulia: “È stata una persona importante e non l’ho mai nascosto nemmeno a Soleil“.

Le nuove nomination del Grande Fratello Vip 2017 di stasera, lunedì 9 ottobre 2017: Luca decide di non abbandonare il gioco.

Il tronista però ci tiene a sottolinearlo: “Ho ricevuto il suo in bocca al lupo, ma non è successo altro. Soleil non lo sapeva, è vero, ma solo perché per lei era un tasto dolente”. Il Grande Fratello Vip 2017 però ha intenzione di mettere ancora alla prova il cuore di Luca: “Se davvero vuoi fare chiarezza sul tuo rapporto con Soleil, hai una possibilità”.

Luca però si mostra molto arrabbiato: “Mio fratello mi ha guardato negli occhi e mi ha detto che questa persona sta facendo di tutto per mettermi in difficoltà, cosa devo chiarire? Non è nemmeno venuta in studio”. Ilary spiega a Luca che, se vorrà, potrà abbandonare il gioco, per andare a fare chiarezza sulla sua situazione sentimentale, anche se questo vorrebbe dire essere squalificato, ma lui non ha dubbi: “Non do soddisfazioni a nessuno, rimango qua”. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità del Grande Fratello Vip 2017.