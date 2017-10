Oroscopo Paolo Fox, oggi 9 ottobre 2017: le previsioni dei segni a I Fatti Vostri!

Oroscopo Paolo Fox, oggi lunedì 9 ottobre 2017 a I Fatti Vostri. Oggi su Rai 2 andrà in onda una nuova puntata de I Fatti Vostri, condotto da Giancarlo Magalli, con Laura Forgia. Tante le rubriche settimanali dedicate alla salute, agli animali, alla cronaca. Anche quest’anno non manca lo spazio dedicato all’astrologia, curato dal noto astrologo Paolo Fox, che in puntata rivela i segni più fortunati della giornata. In attesa di scoprire le nuove previsioni vi facciamo un riepilogo della classifica di ieri svelata da Paolo Fox a Mezzogiorno in Famiglia.

Oroscopo Paolo Fox, il riepilogo della classifica dall’8 al 15 ottobre 2017 a Mezzogiorno in Famiglia!

Dodicesimo posto nella classifica della settimana per il Sagittario, undicesimo per l’Acquario. Decimo per la Bilancia. Nono per il segno del Leone. Ottavo per il segno dei Gemelli. Settimo posto per segno del Toro. Nella zona alta della classifica, troviamo al sesto posto il segno del Capricorno.Quinto posto per l’Ariete, quarto per il segno della Vergine. In zona podio al terzo posto il Cancro, secondo per i Pesci, primo posto in testa alla classifica troviamo lo Scorpione! L’appuntamento è per oggi lunedì 9 ottobre su Rai2 con l’oroscopo di Paolo Fox!