Tagli di capelli autunno/inverno 2017-2018: tutte le novità per l'inverno per ogni tipo di donna

Tagli di capelli autunno/inverno 2017-2018: dai tagli di capelli medi ai cortissimi. Voglia di un nuovo taglio di capelli? Le nuove tecniche e i nuovi spunti per i tagli di capelli mostrano nuovi stili e suggestioni che per il prossimo autunno inverno sembrano convogliare in un ritrovato desiderio di naturalezza e semplicità. Uno dei tagli di capelli protagonista sarà il bob, sia lungo che corto, mosso o liscio, continui a mantenere il suo scettro di taglio di capelli più amato dalle celebrities. Sulle passerelle il taglio di capelli corto-medio si è fatto leggermente più sfilato – ricordate lo swag? – da portare con un’asciugatura quasi naturale, niente di troppo definito e con la frangia lunga da tenere sui lati. La vera novità sono i tagli cortissimi: quello a scodella – da paggetto – per intenderci; difficile da portare ma interessante per chi ama osare o per le giovanissime.

Tagli di capelli autunno/inverno 2017-2018: i tagli di capelli lunghi.

Per le amanti dei tagli di capelli lunghi o tagli di capelli medio-lunghi, le novità prevedono il ritorno ad una scalatura leggera, mentre negli ultimi anni il trend voleva tagli di capelli pari super dritti, da portare in conde super ordinate o chignon spettinati, ma anche sciolti tirati con il gel all’indietro, per un risultato più moderno. Se avete i capelli ricci, i tagli di capelli si fanno corti ma a tutto volume con riccioli vaporosi ed una frangetta lunga ad incorniciare il viso.