Uomini e Donne: Marco Fantini e Ludovica Valli festeggiano la loro piccola Bianca. Grande festa per Marco Fantini e Beatrice Valli. La coppia tanto amata dai fan di Uomini e Donne è ormai una famiglia. Da pochi giorni si è celebrato il battesimo della figlia Bianca a Milano, nata circa tre mesi fa. La piccola è stata festeggiata con un bellissimo party dopo la cerimonia in chiesa, che ha visto riunirsi la Valli con le sorelle Ludovica ed Eleonora, con parenti e amici. L’evento è stato condiviso sui social con una serie di scatti pubblicati su Instagram.

Uomini e Donne: grandi festeggiamenti per la piccola Bianca Fantini.

Dopo la cerimonia religiosa in una chiesa del capoluogo lombardo, il party si è tenuto sulla splendida terrazza dell’hotel ME Milan Il Duca dove tutto era allestito con decorazioni floreali di colore rosa e tanti addobbi e palloncini. Al fianco di Marco e Beatrice c’era, naturalmente il piccolo Ale (figlio di una precedente relazione della Valli) e non sono mancate le sorelle di Beatrice, Eleonora e Ludovica Valli arrivate a Milano insieme alla mamma Sandra e alla nonna, la signora Rema, vista a Uomini e donne sia in occasione delle scelte delle nipoti sia come partecipante al trono Over. Bianca Fantini è nata lo scorso 29 giugno. Giorni dopo il lieto evento, la stessa Beatrice aveva raccontato il difficile parto, dall’arrivo di Marco -trattenuto da impegni di lavoro – appena in tempo per assistere alla nascita della piccola all’insorgere di alcune complicazioni che fortunatamente si sono subito risolte. La coppia ha accolto l’arrivo della loro prima figlia con grande gioia, come pure il fratello maggiore di Bianca.

Beatrice e Marco con la piccola Bianca.

Sarà sicuramente una vita piena con te ( piccola B.) ma sarà una vita fantastica ❤️ #santobattesimoB. A post shared by BEATRICE VALLI (@vallibeatrice) on Oct 7, 2017 at 9:49am PDT