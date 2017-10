Albano Carrisi e Romina Power, le news ad oggi 10 ottobre 2017. Albano smentisce le dichiarazioni della Power!

Albano Carrisi e Romina Power, le ultime news. Come era prevedibile le parole pronunciate da Romina Power durante l’ultima puntata di ‘Verissimo‘, nella quale ha detto di essere sicura che Al Bano la ama ancora, hanno avuto grande ripercussione mediatica. Sull’argomento è dovuto intervenire per l’ennesima volta lo stesso Al Bano, che è stato intervistato dal ‘Corriere della Sera’. “Non è vero che ci amiamo ancora. Io, che la conosco, so che di Romina bisogna saper cogliere l’ironia”, ha spiegato il cantante di Cellino, smentendo quanto detto dall’ex moglie in tv.

Albano smentisce le dichiarazioni della Power!

Poi ha aggiunto: “Quello era e sarebbe stato ancora un bell’amore, ma è interrotto da troppi anni. Ora, io e Loredana abbiamo due figli da crescere e un insegnamento da dare, che è la responsabilità di amarci e tenere unita la famiglia”.

Quindi nel suo cuore ormai c’è solo la Lecciso, con la quale ha avuto i suoi due figli più piccoli. “Abbiamo un impegno da genitori di due ragazzi, di 16 e 14 anni, che mi hanno tirato fuori dall’angoscia di vivere e hanno bisogno della presenza mia e sua. Su questo senso di famiglia io e Loredana siamo identici”, ha concluso Carrisi parlando con il quotidiano.

