Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news al 10 ottobre 2017

Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news ad oggi, 10 ottobre 2017: Rita Bernardini riprende lo sciopero della fame. Rita Bernardini con un post su Facebook ha annunciato che il 16 ottobre riprenderà lo sciopero della fame ad oltranza, ed in quella data intraprenderanno lo sciopero anche chi lo voglia tra detenuti, familiari e liberi cittadini. “Satyagraha vuol dire ‘fermezza nella verità’. Lo dico al Ministro Andrea Orlando e al Governo affinché esercitino la delega ricevuta dal Parlamento per ripristinare diritti umani fondamentali oggi violati nelle carceri e, più in generale, nell’esecuzione penale”.

Amnistia e indulto, carceri e detenuti, le ultime news ad oggi, 10 ottobre 2017: il punto della situazione ad oggi sulla riforma dell’ordinamento penitenziario.

Rita Bernardini in questo lungo post su Facebook ha spiegato i motivi per cui intraprenderà nuovamente lo sciopero della fame. Nel mese di giugno Orlando affermò a Radio Radicale che il lavoro sulla riforma penitenziaria era già in fase di elaborazione, e per questo prevedeva di chiudere entro fine agosto, ma già a luglio arriva la prima smentita: Orlando ha istituito verso metà luglio le Commissioni di studio per l’elaborazione degli schemi dell’atteso decreto legislativo per la riforma dell’ordinamento penitenziario, e viene comunicato che la scadenza per l’elaborazione delle bozze è il 31 dicembre 2017.

Nelle prime settimane di settembre il Ministro Orlando aveva annunciato che presto, già dopo alcune settimane, sarebbe stato possibile inviare una parte del lavoro del decreto attuativo di riforma dell’ordinamento penitenziario a Palazzo Chigi, mentre tutto il percorso si sarebbe concluso nel mese di dicembre. Dopo alcune settimane, Orlando comunica che i decreti delegati sul nuovo Ordinamento Penitenziario sarebbero stati definiti in un’unica soluzione entro il 30 settembre. Ad oggi, però, si attende ancora. “Ecco perché dal 16 ottobre riprenderò lo sciopero della fame ad oltranza insieme a tutti i detenuti, familiari e cittadini a piede libero che vorranno esserci”, ha affermato la Bernardini. Qui puoi trovare tutte le ultime news su amnistia, indulto e carceri.

