Grande Fratello Vip 2017, Filippa Lagerback commenta l'esperienza di Bossari nella casa e fa delle rivelazioni

Grande Fratello Vip 2017, le ultime news. La bellissima Filippa Lagerback è felice di vedere il compagno Daniele Bossari al ‘Grande Fratello Vip 2017‘. La showgirl, storica presenza del programma di Fabio Fazio ‘Che tempo che fa‘, lo ha raccontato in un’intervista a Gay.it. “Sono felicissima almeno so sempre dov’è, cosa dice e, soprattutto, cosa fa! Impazzisco quando sento gli altri parlare alle spalle, ma poi capisco che fa parte del gioco. Solo che le prime settimane stavo impazzendo tra la diretta su Mediaset Extra e i commenti su Twitter. Non riuscivo a staccare più la spina”, ha spiegato.

Filippa Lagerback commenta l’esperienza di Bossari nella casa e fa alcune rivelazioni!

Filippa ha poi raccontato quali sono gli ingredienti per far durare a lungo una relazione. “Alla base di tutto ci vuole un’apertura mentale non indifferente, tanto rispetto, molto dialogo e tanto, ma tanto amore. Poi siamo fortunati perché non avendo lavori canonici abbiamo sempre nuovi stimoli. Io sono davvero orgogliosa di lui, di noi e di quello che abbiamo creato”, ha detto.

Quando il giornalista le ha chiesto come mai lei e Bossari non si siano ancora sposati, la Lagerback ha risposto: “Perché noi ci scegliamo tutti i giorni!”. Infine la Lagerback ha svelato di non aver mai ricevuto alcuna proposta per partecipare ad un reality. “No, anche perché son sempre stata in onda nella trasmissione di Fabio, però, in compenso, ne ho condotti due in Svezia”, ha concluso. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità del Grande Fratello Vip 2017.

