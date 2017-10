Grande Fratello Vip 2017, il daytime del 10 ottobre 2017: Simona eliminata, brutta sorpresa per Luca. Ieri sera è andara in onda in diretta su Canale 5 la quinta puntata del Grande Fratello Vip 2017, puntata che ha riservato tante sorprese. A dover uscire, tra lo stupore generale, è Simona Izzo, mentre invece Luca Onestini riceve una bruttissima sorpresa. Al Grande Fratello Vip, il ragazzo sperava di poter riabbracciare per qualche minuto, durante la puntata, la fidanzata Soleil. E, in effetti, qualcuno venuto al Grande Fratello Vip per abbracciare Luca c’era, ma non era Soleil: era il fratello, che lo ha messo in guardia proprio su Soleil, rivelandogli i comportamenti e le azioni della ragazza in questo periodo. Per Luca è stata una vera e propria doccia gelata: pensava che Solei fosse un punto fermo ed indiscutibile della sua vita, invece a quanto pare non è così.

Grande Fratello Vip 2017, il daytime di oggi 10 ottobre 2017: la disperazione di Luca.

Al Grande Fratello Vip 2017 Luca Onestini è sconvolto, e a fine puntata Daniele Bossari prova a consolarlo, facendogli capire che i Vip per lui ci sono sempre. Anche gli altri Vip del Grande Fratello sono sconvolti. Cecilia e Jeremias si sono alzati prima degli altri, e commentano quanto successo all’amico. Al suo risveglio, Luca è ancora incredulo, e ammette agli amici: “È pesante, perché adesso mi è passata l’adrenalina e mi sta uscendo la rabbia”.

La vita nella Casa del Grande Fratello Vip continua anche senza Simona e nonostante Luca abbia il cuore a pezzi. Ignazio pensa a come fare per impedire alla luce di entrare dalle finestre, di notte. Jeremias e Veronica discutono sui turni per lavare i piatti. Jeremias sostiene di non essere obbligato da nessuno a lavare i piatti, tanto è comunque tra i preferiti del pubblico. A Veronica questo discorso non piace: allora la convivenza tra di loro non ha importanza?

© RIPRODUZIONE RISERVATA