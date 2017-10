Grande Fratello Vip 2017: il racconto e le emozioni della puntata di ieri lunedì 9 ottobre 2017!

Grande Fratello Vip 2017: il racconto della puntata di ieri. La quinta puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lunedì 9 ottobre 2017 vede l’eliminazione di Simona Izzo, lo show di Belen entrata nella casa, il pianto di Luca Onestini per Soleil e a il televoto flash per votare il preferito. Ilary Blasi bacia Belen. In nomination vanno Lorenzo Flaherty e Aida Yespica. Signorini promette che la temperatura in studio salirà tantissimo con l’ingresso di Belen.

Il racconto e le emozioni della puntata del Grande Fratello Vip 2017, di lunedì 9 ottobre 2017.

Alfonso Signorini conferma la laison con Cristiano Malgioglio e Simona Izzo ne approfitta per decantare l’amore gay quasi a compensare le parole dette da Giulia De Lellis e Marco Predolin. Poi però le tocca rivedere i filmati dei “figli” Veronica Angeloni e Jeremias Rodriguez che l’abbracciano ma la cacciano. Il contrastante rapporto tra Simona ed i suoi ‘figli’ Veronica e Jeremias dopo la doppia nomination della scorsa settimana si conclude con la dichiarazione protettiva della Izzo nei loro riguardi: “I ragazzi hanno una reazione da ragazzi. La mamma deve uscire, deve fare prima”.

Grande Fratello Vip 2017: il difficile momento di Luca Onestini!

Subito dopo avrebbe dovuto essere il momento di ricomporre il conflitto di Luca Onestini con Soleil Sorgé. Tuttavia lei non si fa vedere. Entra nella casa al suo posto il fratello di Luca, Gianmarco entra e gli dice che Soleil Sorgè se ne va a giro con Marco Cartasegna: secondo il fratello i due andrebbero insieme alle feste e frequenterebbero la casa l’un dell’altro. Consiglia allora a Luca di lasciar perdere con questo rapporto. Luca Onestini, sconvolto, accenna: “Non ho mai tradito la mia ragazza, la mia famiglia è intoccabile, parlerò solo dopo un confronto diretto con Soleil. Giulia Latini? Per me è importante e non l’ho mai nascosto. È vero che ho sentito Giulia e non gliel’ho detto”. Ilary Blasi chiede a Luca Onestini se vuole uscire per poter chiarire con la sua fidanzata. Luca risponde con un no secco, non si autosqualifica.

Grande Fratello Vip 2017: l’ingresso di Belen nella casa e i nominati della settimana!

A metà puntata entra Belen e si scambia un bacio sulle labbra con Ilary Blasi che commenta divertita: “Peccato, è durato poco”. E i social impazziscono. Un filmato riassume il legame speciale tra Belen ed i due fratelli. Le due sorelle si abbracciano e piangono assieme a Belen: “Io ti guardo tutto il tempo, sono fiera di te. Faccio fatica a dire le cose specialmente quando mi guarda tanta gente. Non c’è persona migliore di te. Io ti amo tanto. Voglio che voi stiate sempre meglio” Cecilia: “Noi ci siamo sempre per te. Mi manchi tanto. E poi ad Ilary:” Lei è il mio tutto. Se sono la persona che sono lo devo a lei”. In nomination per la settimana prossima vanno Lorenzo Flaherty e Aida Yespica. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità del Grande Fratello Vip 2017.

