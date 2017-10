Grande Fratello Vip 2017, le dure affermazioni di Vladimir Luxuria contro Giulia De Lellis!

Grande Fratello Vip 2017, le ultime news. Le affermazioni omofobe di Giulia De Lellis nella casa del ‘Grande Fratello Vip 2017‘ continuano a far parlare. Nel dibattito interviene Vladimir Luxuria, attivista LGBT ed ex vincitrice di un altro reality, ‘L’Isola dei Famosi’. Luxuria ha sottolineato la superficialità delle affermazioni della De Lellis. “Credo che ci sia molta ignoranza nelle sue affermazioni, sia per l’accostamento gay-drogato, sia nella conoscenza di quali malattie possono trasmettersi con l’utilizzo dello stesso bicchiere. Un’altra buona occasione per stare zitta e l’ha sprecata per dire una fesseria!”, ha detto al settimanale ‘Vero’.

Vladimir Luxuria contro Giulia De Lellis dopo le frasi omofobe pronunciate nella casa del Grande Fratello Vip 2017!

Riguardo la frase di Giulia, che ha detto di ritenere che la maggioranza dei figli delle coppie dello stesso sesso saranno gay, ha aggiunto: “Io sono trans e sono figlia di due genitori etero, come la mettiamo? Un bambino ha solo bisogno di affetto”. Infine una considerazione generale sulla seconda edizione del Grande Fratello Vip 2017: “Quest’anno hanno scelto un cast con un livello di omofobia abbastanza alto. Si sottovaluta l’importanza di ciò che viene detto”. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità del Grande Fratello Vip 2017.

