Grande Fratello Vip 2017: lite in diretta tra Marco Predolin e Simona Izzo

Grande Fratello Vip: Predolin rivede Simona Izzo. Nel corso della puntata di ieri del Grande Fratello Vip è stata eliminata dal gioco Simona Izzo. Nel fare il suo ingresso in studio, la regista ha provato una forte emozione tanto da temere di svenire. Signorini l’ha accompagnata lungo la passerella. In studio Simona ha rivisto Marco Predolin, con il quale ha avuto più di uno scontro all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2017. Predolin, anche se squalificato per una bestemmia, ha potuto presenziare in via eccezionale per una decisione del “Grande Fratello”.

Grande Fratello Vip 2017: lite in diretta e colpo di teatro di Predolin.

Simona Izzo nello studio del Grande Fratello Vip 2017 ha potuto visionare un video riassuntivo della sua esperienza nella Casa, compresi alcuni momenti di tensione avuti con gli altri concorrenti. Marco Predolin ha criticato più volte la regista, in maniera tutt’altro che velata. Il conduttore radiofonico in studio è passato all’attacco sostenendo che Simona avesse finto il malore, recitando anche male.

“Come ha detto tuo padre: Esci di scena!”, ha affermato Predolin. “Tu in scena non ci sei mai entrato”, ha ribattuto prontamente l’attrice. Il dialogo polemico è proseguito per un po’ finché Predolin si è gettato a terra fingendo di svenire. Pronta la replica di Ricky Tognazzi, marito di Simona Izzo, che su Twitter ha commentato: “Marco Predolin si rivela per quello che è: una nullità”.Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità del Grande Fratello Vip 2017.

