Grande Fratello Vip 2017, lo sfogo di Luca. Dopo le lacrime versate per quanto detto dalla fidanzata Soleil fuori dalla casa del ‘Grande Fratello Vip 2017‘, Luca Onestini è molto arrabbiato. L’ex tronista ce l’ha con l’ex corteggiatrice soprattutto per le parole che ha detto nei confronti della sua famiglia. Parlando con Daniele Bossari dopo la diretta del lunedì si è sfogato: “Pensavo di abbracciarla stasera. Ho scelto di venire qui perché non sono mai stato capito e volevo dimostrare chi ero veramente. E poi ero convinto di avere una colonna portante fuori che ora non c’è più. Non mi aspetterei una cosa così manco dal tuo peggior nemico, figuriamoci da una persona con la quale hai dormito, che ami, con cui hai condiviso tutto per 4 mesi. Siamo sempre stati insieme. Parla male della mia famiglia, e neanche li ha conosciuti. E con che cattiveria… Sono senza parole. Mi sento stupido io”.

Grande Fratello Vip 2017: le parole di delusione di Luca verso Soleil!

Poi Luca ha parlato della vicenda anche con Cristiano Malgioglio. Sempre riferendosi a Soleil ha detto: “E’ disposta a tutto per farsi vedere. Fai un programma televisivo, la gente ti riconosce. Non ha aspettato altro. Per lei, era un’occasione d’oro… sei al centro dell’attenzione per far parlare di sè. Lei mi diceva: ‘Io voglio essere pulita, voglio fare l’attrice’. Sta facendo il peggio del peggio, il trash della televisione“. “Per andare in tv sei disposta a fare tutto questo, alla persona che dicevi di amare?! Pur di fare un programmare ha buttato via me. Morto di fama? Detto da lei è un complimento. Io qui dentro parlo d’amore, lei fuori, parla di follower e spara addosso a me e alla mia famiglia”, ha concluso. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità del Grande Fratello Vip 2017.

