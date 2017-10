Grande Fratello Vip 2017: Luca Onestini scopre in diretta la verità su Soleil

Grande Fratello Vip 2017: doccia fredda per Luca Onestini. La puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip 2017 è sta densa di colpi di scena. Luca Onestini ha scoperto la verità sul perché la sua fidanzata Soleil Sorge non gli avesse fatto sentire la propria vicinanza nelle settimane di permanenza nella Casa. Ilary Blasi non gli anticipa la triste verità, ma lascia che a farlo sia il fratello di Luca, Gianmarco Onestini . Il commovente incontro avviene nella stanza ovale. I due sono in lacrime quando avviene la rivelazione. “Non si è comportata nel migliore dei modi con te, ti ha mancato di rispetto”, afferma Gianmarco. “E’ uscita con un’altra persona”. L’uomo in questione è ex tronista Marco Cartasegna.

Grande Fratello Vip 2017: Luca è sconvolto

Luca è incredulo, pensa ad uno scherzo, ma quando gli viene mostrato un video cambia idea. Il contributo filmato mostra titoli di giornali e spezzoni d’interviste rilasciate da Soleil. La ragazza accusa Luca di non essere stato onesto e di nutrire dubbi sul prosieguo della loro relazione. Utilizza frasi offensive nel descrivere la famiglia di Luca ed in particolare il fratello. “Sono entrato qua fidanzatissimo e pensavo di aver costruito cose importanti con l’altra persona. Fino a quando nona avrò modo di confrontarmi direttamente con lei, rimango fedele alle mie sensazioni prima di entrare”, sono le prime parole di Luca, ma poi cambia registro.

Dopo la rivelazione avuta in diretta nel corso del Grande Fratello Vip 2017, il ragazzo è sconvolto ma reagisce prontamente. La famiglia è la cosa più importante per lui ed il fatto che Soleil non abbia mostrato rispetto lo carica di rabbia, tanto che quando gli si offre la possibilità di uscire per chiarire la questione, rifiuta. " E' una vigliacca e io resto qui. Non me ne vado, non do soddisfazioni a nessuno", afferma con decisione, aggiungendo che non c'è nulla da chiarire.

