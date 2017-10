Guida tv completa di stasera martedì 10 ottobre 2017: tutti i programmi televisivi in prime time delle tre reti Rai. Ecco le ultime anticipazioni e news di questo martedì sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 verrà trasmessa la fiction Il paradiso delle signore 2. Vittorio torna, e viene accolto da tutti con entusiasmo. Vittorio affida a Teresa è la promozione dei jeans. Mori soffre per la vicinanza tra il Vittorio e Teresa ma cerca di mettere da parte la sua gelosia. Su Rai 2 andrà in onda Il collegio 2. Assisteremo nuovamente alle vicende di un gruppo di teenager ribelli costretti ad abbandonare per un mese la propria vita per andare nel Convitto di Celana a Caprino Bergamasco.

Rai 3 alle 21:00 andrà in onda il programma di approfondimento di Bianca Berlinguer #Cartabianca, giunto alla sua seconda stagione. Ci saranno, come sempre, faccia a faccia con personaggi della politica e dell’informazione, ma ci sarà anche Flavio Insinna che ogni settimana sarà autore di un racconto, e ci sarà Geppi Cucciari, che commenterà l’attualità politica e non solo.

Guida tv di stasera martedì 10 ottobre 2017: le ultime news e anticipazioni sui programmi di Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7.

Stasera scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time sulle reti Mediaset. Su Retequattro, alle ore 21:15, andrà in onda il film Belly of the beast. Su Canale 5 vedremo il film Il cacciatore e la regina. Molto tempo prima che la lama di Biancaneve trafiggesse la regina cattiva Ravenna, sua sorella Freya era stata vittima di un terribile tradimento e per questo aveva deciso di lasciare il Reame. Possedendo il dono di poter congelare ogni suo nemico, la giovane Regina dei Ghiacci aveva trascorso decenni in un lontano palazzo innevato, circondandosi di una legione di letali cacciatori, tra cui Eric (Hemsworth) e la guerriera Sara (Chastain), per scoprire infine che i suoi due prediletti avevano contravvenuto al suo unico dettame: chiudere per sempre il cuore ai sentimenti.

Su Italia 1 andrà in onda il varietà Le Iene Show. Stasera La7 trasmetterà Di martedì, il programma di approfondimento di Giovanni Floris giunto alla sua quarta edizione.

