Stasera, martedì 10 ottobre 2017, torna in tv Il Paradiso delle Signore 2 con una nuova puntata. Scopriamo quali sono le anticipazioni ufficiali della puntata di stasera, 10 ottobre, e di quella di martedì prossimo, 17 ottobre 2017. Stasera vedremo che Vittorio organizza al Paradiso la “Settimana americana”. La promozione dei jeans è un momento pubblicitario fondamentale, e viene affidato a Teresa, che li indossa sfila per mostrarli ai clienti. Pietro è geloso dalla sintonia che si è creata tra Teresa e Vittorio, ma cerca di tenere a bada la gelosia per non rovinare il rapporto con Vittorio.

Il Paradiso delle Signore 2, le anticipazioni del 17 ottobre 2017: l’indecisione di Pietro.

Le anticipazioni ufficiali de Il Paradiso delle Signore 2 della prossima settimana rivelano che Rose ha lasciato Milano oramai da un mese. Teresa e Pietro sono finalmente sereni. Le anticipazioni ufficiali de Il Paradiso delle Signore 2 rivelano che si sta avvicinando il Natale, e Pietro decide di andare a Castelbuono nel ponte tra Sant’Ambrogio e l’Immacolata. Rose, però, riappare improvvisamente… Cosa farà Pietro? L’amore per Teresa è grande, ma è grande anche la sua passione per gli affari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA