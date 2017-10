Oroscopo Paolo Fox, oggi 10 ottobre 2017: le previsioni dei segni a I Fatti Vostri!

Oroscopo Paolo Fox, oggi martedì 10 ottobre 2017 a I Fatti Vostri. Oggi su Rai 2 andrà in onda una nuova puntata de I Fatti Vostri. Anche quest’anno c’è lo spazio quotidiano curato dall’astrologo Paolo Fox, che in puntata rivela i segni più fortunati della giornata. Nella giornata di ieri i segni più fortunati che hanno ricevuto le cinque stelle sono stati il segno del Cancro e dello Scorpione. Tra pochissimo scopriremo le previsioni e l’oroscopo di Paolo Fox della giornata di oggi martedì 10 ottobre 2017. Nel frattempo facciamo un breve riepilogo di ieri.

Oroscopo Paolo Fox, riepilogo di ieri lunedì 9 ottobre 2017 a I Fatti Vostri.

Paolo Fox nella giornata di ieri ha assegnato due stelle al segno della Bilancia, del Sagittario, dei Pesci. Tre stelle per il segno del Toro, dei Gemelli, del Leone, della Vergine. Quattro stelle per l’Ariete, per il Capricorno, per l’Acquario. Cinque stelle hanno ricevuto il Cancro e lo Scorpione. L’appuntamento è a tra pochissimo su Rai2 con le previsioni e l’oroscopo di Paolo Fox della giornata di oggi martedì 10 ottobre 2017.

© RIPRODUZIONE RISERVATA