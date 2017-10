Uomini e Donne, anticipazioni gossip e news -«Una visita di Mattia» – In seguito – come ci raccontano le anticipazioni di Uomini e Donne – Mattia va da Angela, che è stata avvisata di questo dalla redazione. Paolo però non è d’accordo e secondo lui Angela non avrebbe dovuto neppure accettare. Sul divano il tronista le dice che gli è mancato stare con lei, lei guardandolo intensamente risponde che anche a lei lui è mancato. E i due si abbracciano.

Uomini e Donne anticipazioni gossip e news Trono Classico e Gay

Secondo le anticipazioni di U&D, in studio Paolo la definisce “incommentabile” e non crede alla versione dei fatti basata sull’attrazione di Mattia per la ragazza; l’uscita dell’esterna di Angela con Mattia provoca una reazione di Vittoria, Angela spiega perché ha accettato di vedere Mattia, ma Paolo non è d’accordo. Maria introduce un filmato su Rosa e Pietro e poi i due entrano in studio accolti da un forte applauso; Rosa racconta che la loro storia va a gonfie vele, ha fatto conoscere Pietro al padre e non ha parole per esprimere la propria felicità per come ha accolto il fidanzato.

