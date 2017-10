Caterina Balivo, il look di oggi, 11 ottobre 2017, a Detto Fatto. Oggi, mercoledì 11 ottobre 2017, è andata in onda una nuova puntata di Detto Fatto, la simpatica trasmissione pomeridiana condotta da Caterina Balivo che va in onda dal lunedì al venerdì. Per la puntata odierna di Detto Fatto, Caterina Balivo ha scelto di indossare un elegante completo pantalone nero reso vivace da una giacca color oro. La bella conduttrice oggi porta i capelli tenuti in un raffinato raccolto.

Detto Fatto, i tutorial di oggi, 11 ottobre 2017: moda, cucina, nuovi mestieri ed i consigli del Dottor Sorriso.

A Detto Fatto torna Silvia Nobili che propone due look ad una giovane studentessa pronta a partire per l’Erasmus. Caterina Balivo dà il bentornato poi a Roberto Conti con le sue “ricette della memoria”: questa volta lo chef delizia tutti con un filetto di zucca e porcini. La modella e influencer Paola Turani torna negli studi di Detto Fatto per parlare di come alcune foto l’abbiano aiutata ad arrivare al successo: si tratta, in particolar modo, di foto di viaggi. Paola consiglia inoltre tre abiti da indossare in diverse occasioni. Il video maker Gilberto Savini mostra una pillola in cui svela quanto gli italiani siano ferrati sull’argomento social network. A Detto Fatto il Dottor Sorriso Giovanni Macrì, aiuta una giovane ospite alle prese con i problemi relativi all’apparecchio per i denti. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, tutorial e news su Detto Fatto.

