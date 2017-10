Grande Fratello Vip 2017: all'interno della casa i ragazzi sentono la mancanza di Simona Izzo!

Grande Fratello Vip 2017, le ultime news. L’uscita di Simona Izzo dalla casa del Grande Fratello Vip 2017 ha sicuramente avuto un effetto terremoto sulle relazioni tra i concorrenti del programma. Tra gli inquilini, Veronica era quella che più si era legata alla regista, tanto che quest’ultima aveva definito lei e Jeremias Rodriguez “figli”. Il loro rapporto però, nelle settimane trascorse dall’inizio del programma, è cambiato ed ha attraversato diverse fasi. Ci sono state liti e riappacificazioni ma tra loro il legame è rimasto forte.

All’interno della casa del Grande Fratello Vip 2017 si parla ancora di Simona Izzo e della sua eliminazione!

L’eliminazione di Simona Izzo dalla casa del Grande Fratello Vip 2017 è stata per la pallavolista un duro colpo, per lei Simona era anche l’elemento catalizzatore all’interno del gruppo e la sua mancanza comincia a farsi sentire. Con la ragazza, circa l’eliminazione di Simona, ne ha parlato anche Malgioglio, e anche in questa discussione privata sono stati ribadite le stesse motivazioni della nomination. Cristiano si è dichiarato molto scettico sulla nascita di un affetto così profondo in una circostanza come il reality e cerca di consigliare la pallavolista attraverso la sua esperienza diretta.

Jeremias Rodriguez invece non è della stessa opinione. Le sue discussioni con Simona Izzo avevano spinto all'aggressività l'argentino, tanto da destare preoccupazione da parte dei fan circa la sua condotta. Tutto era partito da una lite tra Jeremias e Simona Izzo, accusata dal fratello di Belen di aver parlato male del gruppo, inquilini di Tristopoli, e si è arrivati alle offese di lui nei confronti della registra, sulla sua presunta depressione e uso di psicofarmaci. L'assenza della regista sarà davvero un vuoto incolmabile all'interno della Casa?

