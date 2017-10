Grande Fratello vip 2017: le rivelazioni di Cecilia Rodriguez. Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello Vip 2017 la vicenda che continua a tenere banco è quella della fine della relazione tra Luca Onestini e Soleil Sorge. L’ex tronista ha scoperto in diretta che la sua (ex?) fidanzata esce con un altro ed, in aggiunta, ha comportamenti poco riguardosi nei confronti della sua famiglia.

La pietra dello scandalo sarebbe il fatto che Luca ha continuato a mantenere i contatti con Giulia Latini, altra corteggiatrice di Uomini e donne. Solei si sarebeb sentita tradita ed avrebbe cominciato a nutrire dubbi sul suo rapporto con Luca. Questo è quello che sembrava chiaro prima della rivelazioni di Cecilia Rodriguez.

Grande Fratello Vip 2017: la verità di Cecilia.

Cecilia Rodriguez fa delle rivelazioni sconcertanti su Luca e Soleil. La concorrente del Grande Fratello Vip 2017 confida a Veronica che sapeva da tempo di questi messaggi tra l’ex tronista e Giulia. “Poi vai a sapere cosa si sono detti”, ha affermato a proposito di quest’ultimi. Ma non è tutto.

Secondo Cecilia era previsto che Luca lasciasse Soleil in diretta una volta entrato in casa. “Sarebbe grave se fosse architettato questo fatto di dire: Ti lascio in diretta”, commenta Veronica. “Non ci credo perché lui non ha fatto questo”, ribatte Cecilia. “Mi è stato detto che la voleva lasciare qua, ma è successo il contrario”, continua l’argentina. Il passaggio di Luca interrompe la conversazione. Quale sarà la verità? Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità del Grande Fratello Vip 2017.

