Grande Fratello Vip 2017, Francesco Monte racconta il motivo del mancato ingresso nella casa!

Grande Fratello Vip 2017, le ultime novità dalla casa. Cecilia Rodriguez è delusa dal comportamento del fidanzato Francesco Monte. La sorella di Belen non ha infatti ricevuto ancora nessun messaggio dall’esterno della casa del ‘Grande Fratello Vip 2017‘ dalla sua dolce metà. Se ne è lamentata con i coinquilini, spiegando che le sarebbe piaciuto che magari un aereo con un messaggio di Monte per lei fosse volato sul cielo di Cinecittà. “Che ci vuole a fare un aereo per dire ci sono anche io? Ci sono tutti i fidanzati, tranne il mio”, ha detto Cecilia qualche giorno fa.

Grande Fratello Vip 2017, Francesco Monte spiega il motivo del mancato ingresso nella casa.

Adesso però è arrivata la spiegazione dello stesso Monte, che ha fatto sapere di non essersi affatto dimenticato di Chechu, come la chiamano in famiglia, e di aver anche provato a chiedere alla produzione del reality di entrare nell’appartamento per farle una sorpresa, ricevendo per il momento solamente dei ‘no’.

“Ragazzi per me da fuori è più difficile… Vorrei entrare in ogni modo in quella casa solo per guardarla, però purtroppo ancora non mi permettono di fare nulla. Io ho fatto la mia richiesta alla produzione… Come i classici colloqui di lavoro la risposta è stata: le faremo sapere. Devo aspettare”, ha fatto sapere Francesco attraverso il suo profilo social. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità del Grande Fratello Vip 2017.

