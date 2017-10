Grande Fratello Vip 2017, Gianluca Impastato verrà squalificato? Ecco cosa è accaduto

Grande Fratello Vip 2017, le ultime news: una nuova squalifica al GF Vip 2017? Il Grande Fratello Vip 2017 si prepara a vivere una nuova espulsione dalla Casa? Lo scopriremo lunedì sera, 16 ottobre, durante la sesta puntata, ma sembrerebbe proprio che un altro vip si appresta a lasciare la Casa del Grande Fratello per squalifica. Sembra, infatti, che a Gianluca Impastato sia scappata una bestemmia. In questo mese trascorso nella Casa del Grande Fratello Vip, Gianluca è sempre stato un modello di comportamento: il comico non ha discusso mai in maniera accesa, non ha mai usato toni indisponenti o provocatori. È anche vero che spesso le imprecazioni sono usate nel linguaggio dialettale, ma sono pur sempre imprecazioni e come tali sono bandite nel regolamento del Grande Fratello Vip 2017.

Grande Fratello Vip 2017, le ultime news: l’imprecazione di Gianluca Impastato.

A poco più di una settimana dalla squalifica di Marco Pedrolin, il Grande Fratello Vip 2017 potrebbe decidere di squalificare anche Gianluca Impastato per lo stesso motivo: una bestemmia. Il comico stava intrattenendo una conversazione in toni scherzosi con Daniele Bossari, Luca e gli altri ragazzi, si è lasciato sfuggire un’imprecazione, di uso piuttosto comune la Nord Italia. L’imprecazione non è sfuggita agli occhi attenti dei telespettatori, che nelle ultime ore si chiedono, con post e commenti sui social, se anche a Gianluca toccherà la stessa sorte di Marco Predolin: la squalifica dal Grande Fratello Vip 2017. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità del Grande Fratello Vip 2017.

