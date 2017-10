Grande Fratello Vip 2017: Jeremias dà di nuovo in escandescenza

Grande Fratello Vip 2017: aria pesante in casa. L’atmosfera non è delle migliori nella casa del Grande Fratello Vip 2017. Jeremias Rodriguez si è reso nuovamente protagonista di una lite con altri concorrenti. Dopo le minacce a Daniele Bossari, gli scontri con Simona Izzo, ora fuori dal gioco, è la volta di Aida Yespica e Veronica Angeloni. L’argomento che ha fatto accendere gli animi è quello della pulizia della casa. L’accusa che le due donne rivolgono all’argentino è quella di non lavare mai i piatti. Jeremias dichiara di non avere nessuna intenzione di farlo.

Grande Fratello Vip 2017: Jeremias contestato da Aida e Veronica.

Jeremias sositiene di non aver bisogno di lavare i piatti per essere tra i preferiti del programma.”Nessuno ti obbliga a fare le cose. Io non me la sento e non li lavo”, ha puntualizzato. La discussione in giardino va avanti a lungo, finchè Aida gli chiede di non rivolgerle la parola. “Quando parli sei maleducato”, afferma. Jeremias entra in casa e Aida si sfoga.”Se stai parlando non è che entri in casa e poi ritorni. Queste sono cose da bambini”. E aggiunge:”L’ha fatto con Cristiano, l’ha fatto con Simona e poi li abbracci. Con me no! O impari o basta”. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità del Grande Fratello Vip 2017.

