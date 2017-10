Grande Fratello Vip 2017, le news ed il daytime di oggi, 11 ottobre 2017

Grande Fratello Vip 2017, il daytime di oggi, 11 ottobre 2017: discussioni nella Casa. Al Grande Fratello Vip 2017, i concorrenti stanno trascorrendo una giornata più tranquilla rispetto a quella di ieri, caratterizzata da discussioni ed incomprensioni. Ieri Daniele si è fatto portavoce del gruppo, che lo ha incaricato di affrontare delle questioni con un Vip del Grande Fratello, Cristiano, e sulla questione delle regole di convivenza. Al al Grande Fratello Vip al gruppo non va giù che Cristiano dorma in Stazione, ma il cantante si difende dicendo di aver precedentemente chiesto il consenso del gruppo. “Se non vi va bene mandatemi in nomination”, dice Cristiano, che almeno per questa settimana dormirà ancora in Stazione e non nella Casa del Grande Fratello Vip. Cristiano non capisce come mai dormire in Stazione agli altri può sembrare un privilegio. Una volta in Stazione, Malgioglio mostra al pubblico del Grande Fratello i “privilegi” del luogo: in realtà, non vi è nessun privilegio.

Al Grande Fratello Vip 2017 la seconda questione affrontata da Daniele riguarda le regole di convivenza: si tratta di un discorso incentrato sulla gestione della casa e delle pulizie. È importante collaborare tutti insieme e non agire come ha sostenuto ieri al Grande Jeremias durante una discussione con Veronica. Daniele propone di stabilire dei turni di pulizia, ma al Grande Fratello Vip 2017 non tutti sono d’accordo.

Al Grande Fratello Vip le discussioni di ieri hanno segnato molto i Vip, ma oggi l’atmosfera sembra più serena. I Vip si dedicano ad alcune attività, c’è chi ascolta musica, chi nuota in piscina. AL Grande Fratello Vip 2017 Luca continua a pensare a Soleil e si sfoga con Giulia: “Io sono entrato fidanzato e il sentimento non si cancella da un giorno all’altro. L’ascolterei in nome di quello che c’è stato, di quello che sento, ma ad oggi la mia relazione è finita. Ho già visto troppo”. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità del Grande Fratello Vip 2017.

