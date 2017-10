Grande Fratello Vip 2017: Soleil interviene a Pomeriggio 5 e dichiara di non essere più innamorata di Luca!

Grande Fratello Vip 2017: Soleil interviene a Pomeriggio 5. Soleil Sorgè, che ha deciso di non intervenire durante la diretta di lunedì 7 ottobre 2017 entrando nella casa del Grande Fratello Vip, a Pomeriggio Cinque Soleil Sorgé, la fidanzata di Luca Onestini, ex tronista di Uomini e Donne ora concorrente, appunto, del GfVip, decide di dare la sua versione dei fatti. ad entrare nella casa al suo posto per incontrare Luca è stato il fratello di lui, Gianmarco, che ha alluso in diretta ad un presunto flirt della ragazza con Marco Cartasegna. Lei ha chiarito inizialmente di essersi rifiutata di fare il burattino ed antrare nella casa, di non parlare sui social della sua vita privata, di non voler continuare a fare il gioco del suo (ormai ex?) fidanzato e della sua famiglia “che alla prima occasione non mi spalleggia”.

Soleil Sorgè interviene a Pomeriggio 5 e dichiara di non essere più innamorata di Luca!

Secondo Soleil la verità viene spesso travisata, e di essere stata messa alla gogna e accusata di tradimento per un passaggio in macchina. Poi si è espressa su Gianmarco. Secondo la bella bionda Gianmarco avrebbe fatto quelle dichiarazioni per per coprire il fratello. “Lui non ce l’ha con me, ma ha strumentalizzato la storia di Marco per coprire ciò che Luca ha fatto con la sua ex corteggiatrice. Lui mi ha dato della vigliacca e io in questo momento non mi sento più la sua fidanzata”, ha affermato la giovane. Soleil sollecitata poi da Barbara D’Urso ha deciso di voler comunque chiarire con Luca per mettere un punto fermo alla loro relazione. In ogni caso secondo la ragazza non ci sarebbero più motivi per essere innamorata di Luca.

Grande Fratello Vip 2017: il malessere di Luca Onestini!

Intanto Luca subisce gli strascichi della quinta puntata del Grande Fratello Vip 2 già subito dopo la diretta. Luca sfogandosi con Daniele Bossari ha detto di aver perso la sua colonna portante ed aggiunto che non si sarebbe mai aspettato una cosa del genere dalla persona con cui per 4 mesi ha condiviso tutto. “Parla male della mia famiglia, e neanche li ha conosciuti. Ma con che cattiveria… Sono senza parole. Mi sento stupido io”.Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità del Grande Fratello Vip 2017.

