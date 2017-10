Guida tv completa di stasera mercoledì 11 ottobre 2017: tutti i programmi televisivi in prime time delle tre reti Rai. Ecco le ultime anticipazioni e news di questo mercoledì sulla prima serata delle tre reti nazionali: su Rai 1 verrà trasmesso il film Un paese quasi perfetto, con Fabio Volo. Pietramezzana è un paese delle Dolomiti lucane che rischia di sparire in quanto abbandonato dai giovani, che cercano la proptia strada altrove. In paese, pero, c’è una novità: sta per essere aperta una fabbrica. Su Rai 2 andrà in onda Pechino Express. Su Rai 3 alle 21:00 andrà in onda il programma di Federica Sciarelli Chi l’ha visto, con nuovi casi di scomparsa, cold case e misteri da risolvere con l’aiuto dei telespettatori.

Guida TV, tutti i programmi tv di stasera mercoledì 11 ottobre 2017 su Rai, Mediaset, La7.

Stasera, mercoledì 11 ottobre 2017 sulle reti Mediaset, scopriamo quali sono le anticipazioni e le news sul prime time. Su Retequattro, alle ore 21:15, andrà in onda il film con Tom Hanks L’amore all’improvviso. Larry Crowne perde il suo posto di caporeparto decide di ripartire da zero e s’iscrive al college. Qui fa amicizia con un gruppo di giovani e si invaghisce della sua insegnante… Su Canale 5 vedremo la serie tv Squadra mobile – operazione mafia capitale. Su Italia 1, sempre alle 21:10, andrà in onda il programma di intrattenimento. Big show con Andrea Pucci. La7 trasmetterà la serie tv Jonephine Ange Gardien, con gli episodi Un cuore grande e Non vi dimenticherò mai.

© RIPRODUZIONE RISERVATA