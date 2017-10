Il Segreto, la trama e le anticipazioni del’11 ottobre 2017: Hernando abbraccia Damian. Le puntate della soap Il Segreto in onda in questi giorni, ci stanno rivelando delle trame davvero sorprendenti. Scopriamo cosa accadrà ai personaggi di Puente Viejo nella puntata di oggi, 11 ottobre 2017. Hernando scopre che Ismael è un impostore, e chiama la Guardia Civil per farlo arrestare. Ismael non vuole finire in carcere, e preferisce confessare. Il ragazzo parla con Hernando e… Gli rivela che in realtà è suo figlio Damian! Hernando capisce che il ragazzo è sincero: sulla schiena presenta le cicatrice di quel terribile incendio. I due si abbracciano, e poi si chiudono per tutta la notte a parlare nello studio.

Il Segreto, la trama e le anticipazioni del’11 ottobre 2017: l’obiettivo di Cristobal.

Severo è distrutto dal dolore, e prepara la veglia funebre di Candela. Severo sta vivendo un vero e proprio incubo: ha dovuto prima vivere la morte dell’amata sorella Sol, e poi dell’adorata moglie Candela e del bambino che portava in grembo. Nonostante questo tragico accadimento, Cristobal continua a minacciare Carmelo: vuole che la cessione dei beni di Severo davanti al notaio avvenga al più presto. Distruggere Severo in questo momento non sembra un’impresa molto ardua: l’uomo è distrutto dal dolore e non avrà la forza di reagire…

