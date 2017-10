La prova del Cuoco: ecco le ricette di oggi 11 ottobre 2017

La prova del Cuoco: la puntata di oggi 11 ottobre 2017. Terzo incontro settimanale con una nuova puntata de La prova del cuoco oggi lunedì 11 ottobre 2017. Alla conduzione troviamo la spumeggiante Antonella Clerici. Tanti saranno gli ospiti tra chef, maestri di cucina pronti ad allietare la puntata de La prova del Cuoco di oggi con nuove e invitanti ricette. Gli chef dell’amato cooking show de La prova del Cuoco, a ritmo di sfida ai fornelli. Non mancheranno utili consigli e ricette veloci per preparare piatti davvero unici anche tra i fornelli di casa per poter deliziare gli ospiti con pietanze davvero originali. Ecco le ricette di oggi 11 ottobre 2017.

La prova del cuoco: i biscotti con i fiocchi d’avena.

Tra le ricette dolci di Anna Moroni a La prova del cuoco ci sono i biscotti con i fiocchi d’avena, i biscotti facili e veloci proposti dalla maestra in cucina. In pochi minuti Anna Moroni prepara i suoi biscotti con i fiocchi d’avena, dei ciuffetti da adagiare sulla teglia e poi tutto in forno. Ingredienti e preparazione della ricetta dei biscotti di Anna Moroni mostrata oggi 11 ottobre 2017 a La prova del cuoco non potevano mancare. Decidiamo se aggiungere o meno chiodi di garofano, cannella e il resto degli ingredienti, la base di questa ricetta di oggi di Anna Moroni sarà già perfetto. Ecco come la Moroni prepara i suoi biscotti dalle ricette dolci La prova del cuoco. Nella ciotola lavoriamo il burro con lo zucchero, uniamo le 2 uova, uniamo lo zucchero di canna. Anna Moroni lavora con le mani il composto per i biscotti con fiocchi d’avena. Aggiungiamo nella farina setacciata la cannella, sale, la vaniglia, i fiocchi d’avena. Proseguiamo con i biscotti di Anna Moroni. Pestiamo i chiodi di garofano e aggiungiamo alle polveri, mescoliamo e uniamo i due composti, aggiungiamo alla fine l’uvetta. Amalgamiamo bene e creiamo dei biscotti con ciuffetti di composto che adagiamo sulla teglia foderata con la carta forno. Mettiamo in forno a 180 gradi per 15 minuti.

La prova del cuoco: cannolo di cotoletta di Natale Giunta.

La ricetta del cannolo di cotoletta di Natale Giunta è la ricetta golosa de La prova del cuoco di oggi 11 ottobre 2017. Lo chef siciliano de La prova del cuoco vince il primo round della gara dei cuochi di oggi. Tema del giorno tra le ricette La prova del cuoco è la cotoletta e il cuoco siciliano suggerisce uno street food, una cotoletta da mangiare anche fuori casa. E’ una ricetta per i bambini e non solo, la ricetta della cotoletta con pan carrè, prosciutto cotto e besciamella, una vera delizia. Cristian Bertol contro Natale Giunta per le ricette con la cotoletta e Antonella Clerici questa volta sceglie il cannolo, questo rotolo con carne e besciamella fritto e servito caldo. Ecco la ricetta del cannolo di cotoletta di oggi 11 ottobre 2017 di Natale Giunta tra le ricette La prova del cuoco del mercoledì. Facciamo la besciamella con 200 ml di latte, noce moscata, sale, pepe, facciamo scaldare e aggiungiamo i 70 g di burro e 70 g di farina lavorati a parte. Facciamo addensare la besciamella e aggiungiamo i pezzetti di mozzarella. Battiamo le fette di carne, togliamo ossa e grasso e adagiamo sulla fetta di pan carrè battuta come la carne, quindi resa sottile e più lunga. Sulla fetta di carne aggiungiamo la besciamella e poi la fetta di prosciutto cotto, arrotoliamo il tutto e rifiliamo. Proseguiamo la ricetta del cannolo cotoletta del cuoco de La prova del cuoco. Avvolgiamo il cannolo nella carta pellicola e chiudiamo come una caramella, se possibile mettiamo nel congelatore. In una ciotola sbattiamo le uova e passiamo dentro il rotolo, adagiamo in un colino e poi passiamo nella farina, di nuovo nell’uovo e poi nel pane grattugiato. Friggiamo in pentola con olio ben caldo. Adagiamo su carta da cucina e saliamo se necessario.

