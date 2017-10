Riforma delle pensioni, la mobilitazione dei sindacati. E’ stata indetta dai sindacati Cgil, Cisl e Uil per il 14 ottobre una mobilitazione nazionale con temi: le pensioni, la sanità, il lavoro, i giovani ed i contratti. Ha illustrato le ragioni alla base dell’evento Nino Baseotto, segretario confederale della Cgil, a RadioArticolo1:”Le misure del Governo non consentono di agganciare la timida ripresa che è in atto”, ha affermato.

“Saremo in piazza perché se è vero che c’è qualche debole segnale di ripresa, allora ci sarebbe un’unica cosa da fare: mettersi nelle condizioni di agganciarla. Invece la nostra sensazione è che le politiche economiche e sociali che si stanno mettendo in atto non siano in grado di consentire all’Italia di farlo. E questo è un guaio, perché gli altri paesi marciano a un passo più spedito del nostro”, ha chiarito.

Parlando nello specifico di riforma delle pensioni, per il leader sindacale:”Modificando i disastri prodotti dalla legge Fornero si rompe il circuito diabolico per cui i giovani iniziano con la precarietà e il lavoro discontinuo e poi o non riescono ad arrivare alla pensione o se ci arrivano lo fanno avendo un reddito che è così basso che è difficile definire tale. Insomma: oggi il sistema previdenziale è nemico dei giovani”.

Pensioni riforme. L’Assemblea della Ferpa.

Pensioni anche tra i temi dei lavori dell’Assemblea generale di metà mandato della Ferpa, la federazione europea dei sindacati dei pensionati. All’Assemblea sono intervenuti anche i Segretari generali di Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilp-Uil Ivan Pedretti, Gigi Bonfanti e Romano Bellissima.

“L’Unione europea”, ha affermato il segretario generali Spi-Cgil Ivan Pedretti,” deve essere rilanciata guardando finalmente ai diritti delle persone. Per questo penso che serva una grande mobilitazione in tutti gli Stati membri per chiedere di aumentare il potere d’acquisto delle pensioni e di intervenire sul grande tema della non autosufficienza delle persone anziane”. L’Assemblea sarà chiusa il 12 ottobre dall’intervento del segretario generale della Ferpa, Carla Cantone. Qui puoi trovare le ultime news e novità su riforma pensioni.

