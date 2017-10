Anticipazioni Un posto al sole, tutte le trame delle puntate di mercoledì 11, giovedì 12 e venerdì 13 ottobre 2017 – «I desideri di Alice» – Secondo le anticipazioni della soap opera napoletana Un posto al sole, Marina si preoccupa per la salute di Matteo e decide di intervenire, ma il fidanzato, per tutta risposta, se la prende a male! Dopo aver parlato con Grimaldi, Ugo e Susanna decidono di cambiare strategia difensiva nel processo, ma temono la reazione di Niko. Costretta a passare la giornata a Palazzo Palladini, Alice non ne può più per la noia: vuole andare a visitare l’albergo in cui lavora la madre!

Anticipazioni Un posto al sole, puntate di mercoledì 11, giovedì 12 e venerdì 13 ottobre 2017 – «La sfida di “Chef Parade”!»

Secondo le anticipazioni della serie Un posto al sole, mentre continua la permanenza di Franco a casa di Peppino, Angela s’imbatte in Ciro e intuendo che il ragazzo nasconde qualcosa, cerca di capire che cosa stia succedendo in palestra. Dopo il duro scontro con Matteo, Marina prova a farlo ragionare, offrendogli il suo aiuto per potersi finalmente decidere a prendersi cura della propria salute. In ansia per l’imminente sfida di “Chef Parade”, Patrizio sembra disposto a tutto pur di vincere e suscita così la preoccupazione di Raffaele.

© RIPRODUZIONE RISERVATA