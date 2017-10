Uomini e Donne: Giorgio Manetti e Mario Serpa tra i concorrenti de L’Isola dei Famosi 13? Durante una recente puntata serale di Chi Ha Incastrato Peter Pan?, Alessia Marcuzzi ha annunciato che la tredicesima edizione de L’Isola Dei Famosi ci sarà! Avrà inizio a gennaio e sarà proprio lei la conduttrice per il terzo anno consecutivo. La Marcuzzi in quell’occasione ha detto che i casting della tredicesima edizione dell’Isola del Famosi sono già iniziati e vengono svelati i primi probabili nomi che potrebbero partecipare al reality. Chi approderà nel reality in Honduras? Secondo quanto riportato dal sito Gossip.it sarebbero già stati contattati 8 vip già ben noti ai telespettatori di Canale 5, tra questi ci sarebbero: il noto cavaliere toscano del Trono Over di Uomini e Donne Giorgio Manetti, e l’ex corteggiatore gay Mario Serpa attualmente opinionista nel programma Uomini e Donne accanto a Tina Cipollari e Gianni Sperti.

L’Isola dei Famosi 13: chi saranno i nuovi concorrenti?

Ad approdare all’isola, affrontando le insidie dell’Honduras, gli altri vip che sono stati svelati: il noto fashion blogger Mariano Di Vaio, l’ex calciatore Fabio Galante, l’ex velina di Striscia La Notizia, Costanza Caracciolo, l’ex letterina di Passaparola Alessia Fabiani e la showgirl Giovanna Citillo. L’ex frontman dei Dear Jack, Alessio Bernabei, ha invece smentito poco fa la sua partecipazione, dichiarando di volersi concentrare solo alla sua carriera musicale.

