Uomini e Donne, le ultime news: la restituzione del regalo di Gianfranco a Gemma

Uomini e Donne, le ultime news: Gianfranco restituisce un dono a Gemma. Nuova puntata oggi mercoledì 11 ottobre 2017 del talk show di Uomini e Donne in onda su Canale 5, nel primo pomeriggio. Stando alle ultima anticipazioni, dopo le due puntate del trono classico sarà il turno del trono over. La padrona di casa di Uomini e Donne,Maria De Filippi, annuncia un inizio diverso: si siede Gianfranco e parte il filmato della visita di lui a Torino e della prima cena con Gemma. Negli studi di Uomini e Donne lui precisa che il bacio che le diede in esterna era come dato a un bambino che si è fatto male. Quando il cavaliere fa il suo ingresso negli studi di Uomini e Donne restituisce alla dama una piccola scultura a forma di passerotto che gli aveva regalato. Manfredo giudica pessimo il gesto di Gianfranco, Tina interviene e scoppia una rissa verbale tra i tre con minacce di querele. Le acque poi si calmano e Gemma rimprovera Gianfranco di non essere stato sincero con lei; anche Titti, Anna, Giancarlo e Nicola criticano Gianfranco.

Uomini e Donne, le ultime news: Sossio conosce Manila.

Si passa poi a Sossio che conosce Manila. La padrona di casa di Uomini e Donne racconta che i due hanno continuato a vedersi e tra loro c’è stato anche un bacio. Manila intanto si è sentita anche con un altro, per Sossio non ci sono problemi: farebbe lo stesso se Federica accettasse il suo numero; intanto ha chiuso con Grazia.

