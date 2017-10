Detto Fatto, il look di Caterina Balivo ed i tutorial di oggi, 12 ottobre 2017

Caterina Balivo, il look a Detto Fatto oggi, giovedì 12 ottobre 2017. Caterina Balivo torna oggi, giovedì 12 ottobre 2017, con una nuova puntata di Detto Fatto, la simpatica trasmissione di Rai 2 che ogni giorno propone tanti tutorial simpatici ed interessanti. Per la puntata di Detto Fatto di oggi, Caterina ha scelto un look grazioso e sofisticato: si tratta di un abito lungo con una cintura che mette in evidenza il punto vita di un bel color bordeaux. A completare il look sono degli eleganti sandali rossi. Scopriamo ora quali sono stati i tutorial proposti oggi, 12 ottobre 2017, a Detto Fatto.

Detto Fatto, i tutorial di oggi, 12 ottobre 2017: moda, cucina, tagli capelli e l’intervista a Vanni Oddera.

Oggi, giovedì 12 ottobre 2017, Elisa D’Ospina aiuta a trovare il look giusto ad una sua bella ospite ed insegna alle curvy come portare il balzer. Monica Micheli propone una ricetta afrodisiaca per la domenica mattina: il pandolce. Caterina poi accoglie in studio il campione mondiale di motocross freestyle Vanni Oddera, che presenta il suo libro “Il grande salto” e parla della mototerapia. Il campione è accompagnato dall’atleta di Weelchair motocross Ilaria Naif. Detto Fatto continua con l’hair stylist Giovanni Cibin che sistema i capelli di un ospite speciale: il giornalista e autore televisivo Aldo Dalla Vecchia. Per finire, l’architetto Andrea Spera mostra come arredare le case con buon gusto, questa volta prendendo spunto dallo stile industriale di New York.

© RIPRODUZIONE RISERVATA