Grande Fratello Vip 2017: com'è finita tra Simona Izzo e Marco Predolin?

Grande Fratello Vip 2017: lo scontro tra Izzo e Predolin. La convivenza nella casa del Grande Fratelo Vip 2017 tra Simona Izzo e Marco Predolin non è stata delle più pacifiche. Il conduttore radiofonico ha trovato spesso il modo di battibeccare con la regista, rimproverandola per il suo voler scandagliare qualunque tipo argomento e per il fatto di parlare tanto. ”

So di avere la lingua biforcuta, mia madre me lo diceva sempre. Ma lotto con le parole, ma solo se siamo sul ring e siamo da soli. Con Predolin e tutti gli uomini ho un problema, tranne con i gay perché non si oppongono a me e mi capiscono”, è l’ammissione di Simona ,una volta rientrata nello studio del Grande Fratello Vip 2017 dopo l’eliminazione.

Grande Fratello Vip 2017: le accuse di Predolin.

Ma Marco Predolin accusa Simona Izzo di essere falsa e di aver manovrato tutti i concorrenti del Grande Fratello vip 2017, pilotando anche le nomination. “Lei ha recitato per tutto il tempo, io invece sono un uomo da marciapiede. Io non riesco a recitare, lei ci riesce benissimo. Lei manipolava, lei ha detto ‘Votiamo Carmen’. È ora di uscire di scena”, ha affermato.

Il malore che l’attrice ha avuto prima del suo ingresso in studio, per Predolin, è l’ennesima finzione. Ma il conduttore va oltre, fingendo di svenire buttandosi a terra. Ricky Tognazzi, marito di Simona Izzo ha prontamente commentato su Twitter:” “Marco Predolin si rivela per quello che è: una nullità”. Ed ancora:” “Predolin è un fallito”, salvo fare marcia indietro dopo un po’ scrivendo:”Chiedo scusa per quello che ho detto ieri notte su Predolin. Parole ingiuste dettate da rabbia e rancore”.



Simona ha preso la sua esclusione dal gioco in maniera molto sportiva, come mostra il post pubblicato su Facebook.

