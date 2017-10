Grande Fratello Vip 2017, dura lite nella Casa tra Aida Yespica e Jeremias Rodriguez

Nella Casa del Grande Fratello Vip 2017 Jeremias Rodriguez continua a provocare. Il fratello di Belen ha avuto nelle scorse ore una discussione con la pallavolista Veronica Angeloni e con la showgirl venezuelana Aida Yespica. Al Grande Fratello Vip 2017 tutto era cominciato con un banale diverbio dell’argentino con Veronica sui turni per lavare i piatti. Il ragazzo etichetta la sportiva ironicamente come “padrona” e comincia a fare smorfie facciali. Aida si infastidisce, interviene e lo definisce : “Sei un maleducato, invece che parlarne vai via e poi torni, come un bambino“. Al Grande Fratello Vip il fratello di Belen per ripicca, dopo aver giurato che lui collabora nelle pulizie, sceglie di non replicare, facendo aumentare ancor di più l’ira della Yespica. Secondo quest’ultima Jeremias si comporterebbe in maniera aggressiva e metterebbe zizzania tra i concorrenti del programma. Lo dichiara anzi apertamente ma lui ancora una volta non replica e davanti a lei resta fermo, immobile. A quel punto al Grande Fratello Vip c’è stato un duro sfogo della Yespica concluso addirittura con un pianto.

Grande Fratello Vip 2017, lo sfogo di Aida Yespica.

Aida si è poi rifugiata nella camera da letto e dopo alcuni istanti è stata raggiunta da Jeremias che ha quindi cercato un chiarimento ma la Yespica lo ha allontanato, definendolo ancora una volta un maleducato. Al Grande Fratello Vip Aida è stata poi raggiunta da Veronica Angeloni e Ignazio Moser, che si sono messi sul letto accanto a lei per consolarla e la pallavolista è riuscita a strapparle un sorriso.

Veronica e la Yespica non sono le sole a lamentarsi di questo atteggiamento provocatorio di Jeremias all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Anche Lorenzo Flaherty ha avuto un piccolo scontro con Jeremias in giardino: l’attore non approva alcuni comportamenti del giovane Rodriguez. Li ritiene diseducativi per chi guarda. Jeremias stavolta si difende e gli dà del “finto moralista”. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità del Grande Fratello Vip 2017.

© RIPRODUZIONE RISERVATA