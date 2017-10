Grande Fratello Vip 2017, il day time di oggi 12 ottobre 2017: tempo di giochi nella casa del GF Vip!

Grande Fratello Vip 2017, il daytime di oggi, 12 ottobre 2017: la rabbia di Luca. Il giorno numero 31 sta per iniziare nella casa del Grande Fratello Vip 2017, e per il momento, gli inquilini stanno ancora dormendo. In attesa di scoprire le prime news della mattina, vi facciamo un breve riepilogo degli ultimi avvenimenti della giornata di ieri. Nella tarda serata di ieri Luca Onestini ha raggiunto le ragazze in Giardino, e parlando con Veronica Luca le ha spiegato quello che sta provando, che ha alti e bassi, dipende dai momenti della giornata e da quello che sta facendo.”L’unica cosa strana è la rabbia. Mi puoi dire tutto ma la mia famiglia non me la puoi toccare!”

Onestini è molto arrabbiato per questo e proprio non riesce a digerire questa situazione. “Quando hai una famiglia forte alle spalle sai che certi valori non li devi toccare. Quando non ce l’hai sei più propenso ad attaccare gli altri!” è questa la sua conclusione. Luca spiega che si trova a combattere tra due pensieri opposti: da una parte ricorda le ricorrenze e i momenti trascorsi con la sua Soleil, dall’altra ha questa forte rabbia pensando a come si è comportata.Veronica, più grande e con più esperienza di Onestini gli spiega che “Ci vuole tempo, non basta un click!”

Grande Fratello Vip 2017, il daytime di oggi 12 ottobre 2017: tempo di giochi nella casa.

Nella casa del Grande Fratello Vip 2017 è stato anche tempo di giochi e divertimento. I Vips hanno fatto un gioco molto particolare per conoscersi meglio. Dopo cena infatti, mentre i ragazzi stanno cercando qualcosa da fare tutti insieme, è arrivato un comunciato dal GF. “Oggi le donne classificheranno i loro coinquilini uomini utilizzando degli aggettivi forniti dal Grande Fratello. Successivamente i maschi della Casa senza sapere come le donne li hanno classificati si posizioneranno davanti a loro nell’ordine che pensano più corrette.” Alla fine del gioco i Vip potranno confrontare se le due graduatorie coincidono. Malgioglio ha deciso di rimanere con le ragazze.

Grande Fratello Vip 2017, il daytime di oggi 12 ottobre 2017: le classifiche.

Dopo il Comunicato del Grande Fratello Vip 2017, le ragazze cominciano a stilare la prima graduatoria.Il primo aggettivo con cui classificare i Vip è “Noioso“. Dopo una breve discussione per le ragazze il più noioso è Lorenzo Flaherty, il meno noioso è Gianluca Impastato. I ragazzi di Casa indovinano tutte le posizioni della classifica. Il secondo aggettivo è “sexy“. Adesso la cosa diventa interessante… le ragazze e Cristiano hanno idee differenti. Alla fine della discussione il titolo di più sexy della Casa va a Luca Onestini, ultimo in classifica è Daniele Bossari. La terza classifica è sull’aggettivo “falso“. Stilare la classifica è molto difficile… tutti pensano che l’aggettivo è troppo forte e non identifica nessuno dei maschi della Casa. Dopo una serie di ragionamenti, il primo posto è occupato da Lorenzo Flaherty per il comportamento degli ultimi giorni. L’ultimo posto è per Jeremias Rodriguez “Perché dice sempre la sua, anche utilizzando toni sbagliati.” Tra pochissimo scopriremo i primi aggiornamenti della mattina dalla casa del Grande fratello Vip 2017, con il day time di oggi 12 ottobre 2017. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità del Grande Fratello Vip 2017.

