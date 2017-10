Grande Fratello Vip 2017, le bellissime parole d'amore di Filippa Lagerback per Daniele Bossari!

Grande Fratello Vip 2017, le ultime news. Daniele Bossari è uno dei concorrenti più apprezzati dell’edizione del ‘Grande Fratello Vip 2017‘ in corso. La compagna Filippa Lagerback ne sente molto la mancanza. “Spesso per lavoro ci capita di essere lontani, ma possiamo sentirci. Stavolta è diverso. Se mi succede qualcosa di bello, automaticamente prendo il telefono in mano e compongo il suo numero, vorrei raccontarglielo. A quel punto, mi blocco. E in casa ci sono già tantissimi ‘aggeggi’ che non funzionano: è lui ‘l’addetto alla tecnologia’. È strano non potere contare sul tuo compagno, quando sei abituata a farlo”, ha spiegato la Lagerback a Vanity Fair.

Le parole d’amore di Filippa Lagerback per Daniele Bossari!

Parlando del loro rapporto, Filippa ha poi raccontato: “Le crisi ci sono, ma non bisogna mai mollare alla prima difficoltà. Ci vuole pazienza, dialogo, comprensione. Bisogna avere la forza di lasciare all’altro, quando serve, il giusto spazio. Se c’è amore, se c’è la voglia di stare insieme, si continua ad andare avanti. Mai mollare perché se si resta, si può avere poi la fortuna di scoprirsi innamorati come il primo giorno”. Infine rispondendo alla domanda del giornalista che le chiedeva come mai i due non si fossero ancora sposati, la Lagerback ha fatto sapere: “Diciamo che finora non abbiamo mai sentito la necessità, ma mai dire mai. Mettiamola così: se dovesse chiedermi di sposarlo, potrei rispondere solo in un modo”. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità del Grande Fratello Vip 2017.

