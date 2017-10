Grande Fratello Vip 2017: lo sfogo di Carmen Di Pietro dopo l'eliminazione non risparmia nessuno!

Grande Fratello Vip 2017, gli ultimi aggiornamenti. Carmen Di Pietro ne è sicura: la sua eliminazione dal ‘Grande Fratello Vip 2017‘ è dovuta ad una merendina.

La Di Pietro lo ha raccontato a Blogo, spiegando che i suoi compagni hanno giustificato il fatto di averla nominata con il presunto ‘furto’ di alcune merendine.”Sono rimasta malissimo perché, a detta di Simona Izzo, il gruppo mi ha nominato per una merendina. Questa cosa non mi è andata giù e non mi va ancora giù perché loro non sapevano a cosa attaccarsi”, ha detto.

Grande Fratello Vip 2017: lo sfogo di Carmen Di Pietro!

“Mi sono sempre comportata bene con loro e non c’erano motivi per nominarmi e hanno trovato la scusa delle merendine. Che mi appartenevano, perché loro non facevano altro che mangiare, di notte si facevano gli spaghetti mentre io dormivo e non mi lasciavano le mie porzioni, durante il giorno mangiavano biscotti e non mi lasciavano niente. Quindi al terzo giorno ho detto ‘Prendo la mia parte di merendine e me la porto di là sennò domani mattina non ho niente da mangiare'”, ha continuato Carmen.”Io, a differenza loro, la merendina la mangiavo solo al mattino. Ma non ho nascosto niente, le tenevo a vista dove dormivo. Per questo mi ha dato fastidio quando la Izzo mi ha accusato di non aver detto al gruppo che prendevo le merendine, giochi e giochetti che non mi sarei aspettata da lei”, ha infine concluso. Qui trovi tutte le ultime anticipazioni, news e novità del Grande Fratello Vip 2017.

